В новия каталог-брошура на Орифлейм ще откриете: Ново – Парфюм All or Nothing Amplified, 50 мл – цена 76,99 лв.; Очна линия Stylo The ONE STHLM – цена 8,49 лв.; Гел топ лак THE ONE Ultimate – цена 7,99 лв.; Червило THE ONE Colour Stylist Super Pout – цена 11,99 лв.; Обици All or Nothing Amplified – цена 20,99 лв.; Колие All or Nothing Amplified – цена 34,99 лв.; Тоалетна вода Divine Royal, 50 мл – цена 59,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

Орифлейм Каталог-Брошура 04 Октомври – 24 Октомври 2023