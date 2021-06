Орифлейм Каталог-Брошура 01 Юни – 30 Юни 2021

В новата брошура-каталог на Орифлейм ще откриете: Нова серия Urban Guard 3D – Посрещнете уверено предизвикателствата на града; Дневен крем Optimals Even Out SPF 20, 50 мл – цена 16,99 лв.; Озаряващ почистващ гел Optimals, 150 мл – цена 10,99 лв.; Водоустойчива спирала THE ONE 5-в-1 Wonder Lash – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

