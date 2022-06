Орифлейм Каталог-Брошура до 07 Юни 2022

В новия каталог-брошура на Орифлейм ще откриете: 55 TOGETHER TOWARDS TOMORROW Пълно покритие, пълен комфорт, нов Стик фон дьо тен THE ONE Make-up Pro, 9 г – цена 14,99 лв.; Крем за около очния контур Waunt 8 Hour Sleep, 15 мл – цена 19,99 лв.; Вемете почистващото масло за 13,49 лв. при покупка на продукт WAUNT, Супер въстановяващ дневен крем Waunt 50 мл – цена 23,99 лв.; Почистващо масло за лице Waunt LeveI Up, 150 мл – цена 16,99 лв.; Вземете почистващото масло за 13,49 лв. при покупка на продукт WAUNT и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg