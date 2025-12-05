В новата‎ промоция на Оптики Leonardo ще намерите: VERSACE VE 4497U 554373 BROWN Размер: 53 Материал на дръжки Инжектиран Форма Квадрат Цвят на рамката Кафяв Цвят на стъклото Кафяв – цена 416 лв.; RAY BAN RB 3770 002M3 BLACK Размер: 54 – цена 438,75 лв.; Dolce & Gabbana DG6134 32956H TRANSPARENT TOBACCO Размер: 57 – цена 377 лв.; Dolce & Gabbana DG 6141 50213 HAVANA Размер: 55 – цена 360,75 лв.; Dolce & Gabbana DG 2285 02/81 – Gold/black Размер: 60 – цена 581,75 лв.; Dolce & Gabbana DG 6177 502/73 HAVANA – цена 416 лв.; Dolce & Gabbana DG 3258 911 Cube Black/Gold Размер: 54 – цена 321,75 лв.; Dolce & Gabbana DG 5025 3148 Transparent pink Размер: 53 – цена 354,25 лв.; Dolce & Gabbana DG 3325 3246 BLACK/GOLD Размер: 54 – цена 399,75 лв. и много други.

Оптики Leonardo Промоция 05 Декември – 31 Декември 2025