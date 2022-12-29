Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 29 Декември 2022 – 25 Януари 2023

В новия каталог-брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ -20°С 3Л – цена 8,99 лв.; ЪГЛОШЛАЙФ DAEWOO 950W – цена 74,99 лв.; ГАЗОВА ПЕЧКА TERMOMAX ТR42G 4200W – цена 179,99 лв.; ВЛАГОУЛОВИТЕЛ 380W – цена 299 99 лв.; МЕТАЛЕН СТЕЛАЖ STANDART BLACK – цена 59,99 лв.; ОРХИДЕЯ, 1 бр – цена 10,99 лв.; ПЕРФОРАТОР RAIDER RD-HD38 800W – цена 99,99 лв.; АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ GREEN TOOLS 12V – цена 49,99 лв.; ЪГЛОШЛАЙФ RAIDER 230ММ RD-AG38 2350W – цена 129,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

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Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 29 Декември 2022 – 25 Януари