В новия каталог-брошура на Бриколаж ще откриете: ЪГЛОШЛАЙФ STANLEY 850W 12000 об./мин. – цена 79,99 лв.; МОТОРЕН ТРИОН RAIDER 45СМ3 1.8 Кw – цена 129,99 лв.; ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА 1800W – цена 299,99 лв.; СТЕНЕН КОНВЕКТОР ELDOM GALANT 1000 W – цена 269,99 лв.; LED КРУШКА PHILIPS WIZ E27/E14/GU10, RGB – цена 19,99 лв.; ВЛАГОЗАЩИТЕН LED ПЛАФОН VANI 15 W – цена 8,99 лв. и много други.

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Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

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Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 27 Октомври – 16 Ноември 2022