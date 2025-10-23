В новия каталог и брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: ПОДОВ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛАТОР ELDOM 2000W ШхДхВ 68,7х42,7х18см, 3 степени на отопление, метален корпус, термоограничител за защита от прегряване, вграден вентилатор за принудителна конвекция, цветове бял, черен, сив, ref. 955959 – цена 114,99 лв.; БЕЗЧЕТКОВ АКУМУЛАТОРЕН ТРИОН RAIDER RDI-BCCS32 20V дължина на шината 25,5см, скорост на веригата 10,5м/сек, в комплект с батерия 4aH и зарядно, ref. 1029993 – цена 179,99 лв.; ВЛАГОАБСОРБАТОР CERESIT 450г, аеродинамично устройство, 360° въздушна циркулация, за помещения до 50м3 ref. 913142 • Ceresit AERO таблетки 2х450 г – различни аромати ref. 913144 9,20€ / 17,99ЛВ. – цена 19,99 лв.; ПРАХОСМУКАЧКА KARCHER WD3 XL 1000W контейнер 19л, смукателна мощност 210 Air Watt, функция издухване, специализиран патронен филтър за сухо и мокро

почистване, дължина на кабела 4м, в комплект с подов накрайник, ъглов накрайник, филтърна торба, държач за аксесоарите ref. 1016671 – цена 139,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Бриколаж тук.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

За повече информация, посетете сайта на магазини Мосю Бриколаж: www.mr-bricolage.bg

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 23 Октомври – 12 Ноември 2025