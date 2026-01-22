В новия каталог брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: АКУМУЛАТОРЕН КОМПЛЕКТ БОРМАШИНА И ТРИОН RAIDER 12V Акумулаторна бормашина: максимален въртящ момент 28Nm, 2Ah Li-Ion батерия, 2 скорости, степени на въртящия момент 18+1 Акумулаторен трион: дължина на шината 100мм, в комплект с 3бр. вериги, компактна конструкция ref. 1029192 – цена 39,99 €; ПРАХОСМУКАЧКА 1000W за сухо и мокро почистване, засмукване 170mbar, дебит 40 л/сек, резервоар от пластмаса 12л, в комплект с гъвкав маркуч, 2 свързващи тръби, плоска глава, кръгла глава с четка, филтър за прах ref. 1037224 – цена 39,99 €; ДУШ СИСТЕМА ДОРИАН душ пита 20х20см, ръчен душ с 1 функция на слушалката, ABS подвижен държач за слушалката, шлаух 1,5м, неръждаема стомана, цвят хром, цена без смесител ref. 1039289 – цена 35,99 €; СГЛОБЯЕМ МЕТАЛЕН СТЕЛАЖ ШхДхВ 90х40х180см, 4 рафта от МДФ, товаро- носимост на рафт 175кг, безболтов монтаж, цвят черен ref. 1037902 – цена 17,99 €; АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ EINHELL 18V максимален въртящ момент 40Nm, стъпки за регулиране на въртящия момент 21, в комплект с 2,5Ah батерия и зарядно устройство ref. 1055447 – цена 36,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Бриколаж тук.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

За повече информация, посетете сайта на магазини Мосю Бриколаж: www.mr-bricolage.bg

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 22 Януари – 11 Февруари 2026