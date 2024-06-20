В новата брошура-каталог на Мосю Бриколаж ще откриете: БАСЕЙН METAL FRAME 3,05Х0,76М вместимост /90%/ 4,792м3 – цена 179,99 лв.; КОМПЛЕКТ МАКАРА С МАРКУЧ 20М И АКСЕСОАРИ – цена 79,99 лв.; ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ twin clic система на поставяне – цена 11,99 лв.; ИНТЕРИОРНА БОЯ ЛЕКО СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ 8,5 л – цена 69,99 лв.; ДУШ СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТЕН СМЕСИТЕЛ С ЧУЧУР CERATHERM – цена 599,99 лв.; АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧЕТКОВ КОМПЛЕКТ BOSCH PROFESSIONAL – цена 899,99 лв.; ГОРЕН ШКАФ ЗА БАНЯ NOVA ШхДхВ 52х16х78см – цена 229,99 лв.; ДОЛЕН ШКАФ С МИВКА NOVA, ШхДхВ 57х37х60см, стенен – цена 399,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

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Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

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Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 20 Юни – 10 Юли 2024