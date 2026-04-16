В новия каталог брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА GARDENA 1200W ширина на косене 32см, централно регулиране височината на косене, 30л пластмасов кош, препоръчителна площ на косене до 300м² ref. 1028848 – цена 99,99 €; БЕЗКАБЕЛНА КОСАЧКА РОБОТ STIGA A6V VISTA височина на косене 20-60мм, управление на до 10 зони, сензор за повдигане, наклон и дъжд, отлична работа по наклони до 45%, ежедневно мулчиране, подходяща за площи до 600м², Bluetooth функция, управление през STIGA.GO App ref. 1059235 – цена 1199 €; ВОДОСТРУЙКА KARCHER K4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1800W макс. налягане 130 bar, макс. дебит 420л/ч, маркуч за високо налягане 8м, в комплект с аксесоари ref. 1056470 – цена 249,99 €; ВЛАГОЗАЩИТЕН LED ПЛАФОН SIRI 18W диаметър 25см, неутрална светлина, светлинен поток 1400lm, цвят черно-бял, IP44 ref. 1034479 – цена 6,99 €; ТРАКТОРНА КОСАЧКА HUSQVARNA TC112 413СМ³ двигател HUSQVARNA, височина на косене 25-100мм, ширина на косене 95см – цена 2999,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Бриколаж тук.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

За повече информация, посетете сайта на магазини Мосю Бриколаж: www.mr-bricolage.bg

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 16 Април – 06 Май 2026