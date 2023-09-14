В новия каталог-брошура на магазини Мосю Бриколаж ще откриете: ШКАФ ЗА БАНЯ С МИВКА. ШхДхВ 50х41х85см, стоящ, PVC, водоустойчив, плавно затваряне на вратите, с бяла порцеланова мивка, с отвор за смесител и преливник, цвят бял – цена 179,99 лв.; ГРАДИНСКИ Фенер МУРАНО 200x145x355мм, стенен/стоящ/висящ носач, max 1x60W, античен месинг, алуминий, IP44 – цена 22,99 лв.; ГРАДИНСКИ ФЕНЕР МУРАНО Е27, 60W, височина 100см, алуминий, цвят античен месинг – цена 49,99 лв.; АПЛИК ПОРТО GU10, 68x80x92мм, max 35W, външен монтаж, алуминий, цвят бял, IP44 – цена 15,99 лв.; ПЕНДЕЛ диаметър 22см, височина 16см, различни цветове ref. 1021769, диаметър 20см, височина 20см, цветове злато, сребро – цена 145,99 лв.; ЛАМПИОН АРТЕМИС, височина 178см, 1xE27, макс.15W, метал и пластмаса, сребро ref. 930687, височина 178см, 1xE27, макс.15W и 1xE14, макс. 9W, метал и пластмаса, цвят сребро – цена 39,99 лв. и много други.

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Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

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Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 14 Септември – 04 Октомври 2023