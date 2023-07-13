Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 13 Юли – 02 Август 2023

Публикувано в на 13 юли 2023 Mladen

В новия каталог – брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ VISTA PLUS 2,94 Л – цена 24,99 лв.; ГОРЕН ШКАФ С ОГЛЕДАЛО ЛИНЕА* ШхДхВ 79,2х14,3х65см, стенен, PVC – цена 349,99 лв.; ДОЛЕН ШКАФ ЗА БАНЯ ЛИНЕА* ШхДхВ 80х43х57,5см, PVC,стенен, – цена 499,99 лв.; ОГЛЕДАЛО С LED ОСВЕТЛЕНИЕ 50х70см, функция против изпотяване, за стенен монтаж – цена 159,99 лв.; ОГЛЕДАЛО ЗА БАНЯ* 60х80см, с вградено LED осветление – цена 179,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Бриколаж тук.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

За повече информация, посетете сайта на магазини Мосю Бриколаж: www.mr-bricolage.bg

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 13 Юли – 02 Август 2023

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