В новия каталог-брошура на магазини Мосю Бриколаж ще откриеte: ОРАНЖЕРИЯ 5Х3Х2М* метална галванизирана рамка от тръбна конструкция с диаметър 25мм, дебелина 0.65мм, армиран зелен полиетилен 140г/м2, 10 прозореца, 2 врати ref. 1007070 – цена 349,99 лв.; АКУМУЛАТОРНА УДАРНА БЕЗЧЕТКОВА БОРМАШИНА INVENTIV 20V 3000об./мин, 2х2Ah Li-Ion батерии, максимален въртящ момент 60Nm, патронник 13мм – цена 179,99 лв.; ИНТЕРИОРНА БОЯ LEVIS EASYCLEAN MUR MAT 2,5Л – ценаз 84,99 лв.; LED НАСТОЛНА ЛАМПА PURE LOVE LIGHTEX* височина 12,5см, светлинен поток 65lm, пластмаса ref. 1030101 – цена 13,99 лв.; LED ПЛАФОН ENGON 18W диаметър 27см, светлинен поток 940lm, цвят черен ref. 1027272 – цена 23,99 лв.; ПОЛИЛЕЙ ПОРТО ДхШхВ 45х45х57см, 4хЕ27, дърво и метал, цвят орех ref. 1034134 • диаметър 46см, височина 63см, 6хЕ27 ref. 1034133 – цена 69,99 лв.; LED ПЛАФОН MOBILE 27W* ШхДхВ 39х42х10см, смяна на цветната температура, светлинен поток 3200lm, с дистанционно управление, димиране, цвят инокс ref. 1034135 – це3на 164,99 лв. и много други.

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Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

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Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 12 Септември – 02 Октомври 2024