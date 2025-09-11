В новата брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: ОРАНЖЕРИЯ 4Х3Х2М бърз и лесен монтаж, метална галванизирана рамка от тръбна конструкция с диаметър 25мм, дебелина 0,65мм, армиран зелен полиетилен 140г/м2 – цена 259,99 лв.; ПЕРЯЩА ПРАХОСМУКАЧКА KARCHER SE 5 CAR 1000W за сухо и мокро почистване, дълбоко почистване на текстил, контейнер за чиста вода 4л, контейнер за мръсна вода 4л – цена 439,99 лв.; СГЛОБЯЕМ МЕТАЛЕН СТЕЛАЖ ШхДхВ 90х40х180см, 5 рафта от МДФ, безболтов монтаж, товароносимост на рафт 175кг, метал, цвят сив ref. 925210 – цена 99,98 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Бриколаж тук.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

За повече информация, посетете сайта на магазини Мосю Бриколаж: www.mr-bricolage.bg

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 11 Септември – 01 Октомври 2025