В новия каталог-брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА INVENTIV 1600W ширина на косене 37см, 7-степенно централно регулиране на височината на косене, напълно сгъваема дръжка, вместимост на коша 40л, функция мулчиране, препоръчителна площ на косене 500м2 ref. 32390 – цена 99,99 €; КОСАЧКА РОБОТ HUSQVARNA AUTOMOWER® ASPIRE™ R4 височина на косене 20-45мм, интелигентен метеорологичен таймер – адаптира косенето според времето, отлична работа по наклони до25%, подходяща за площи до 400м², Bluetooth функция, управление през Automower® Connect ref. 1051742 – цена 998,99 €; ИНТЕРИОРНА ЦВЕТНА БОЯ ЛЕКО СРЕБЪРНИ ЙОНИ 2,5Л антибактериална, предотвратява развитието на бактерии и фунги, покривност 14-16м2/л, различни цветове ref. 1034922 – цена 25,41 €; КОМПЛЕКТ МАСА И 4 СТОЛА маса ШхДхВ 70х120х73см, крака от метал, плот от синтерован камък, стол ШхДхВ 45х40х83см, крака от метал, тапицерия от плат тип кадифе, цветове беж, сив ref. 1059743 цена 159,99 €; ГРАНИТОГРЕС МАРБЪЛ 60Х120СМ I-во качество, за интериорна и екстериорна употреба, мат, цвят сив, продажба на пакет – 1 пакет = 1,44м2 ref. 1056484 – цена 12,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Бриколаж тук.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

За повече информация, посетете сайта на магазини Мосю Бриколаж: www.mr-bricolage.bg

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 07 Май – 27 Май 2026