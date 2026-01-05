В новия каталог брошура на Мосю Бриколаж ще откриете: ОРАНЖЕРИЯ 4Х3Х2М бърз и лесен монтаж, метална галванизирана рамка от тръбна конструкция с диаметър 25мм, дебелина 0,65мм, армиран зелен полиетилен 140г/м2, 8 прозореца, 2 врати, предпазва растенията от измръзване, позволява им да растат свободно, действа като бариера срещу вредители ref. 1007102 – цена 254,24 лв.; СГЛОБЯЕМ МЕТАЛЕН СТЕЛАЖ ШхДхВ 90х40х180см, 4 МДФ рафта, безболтов монтаж, товароносимост на рафт 175кг, поцинкован, възможност за различни конфигурации на рафтовете ref. 998384 – цена 35,19 лв.; ВЛАГОАБСОРБАТОР CERESIT AERO 360 намалява влагата в помещението, без алергии, без неприятни миризми, аеродинамичен дизайн за 360° въздушна циркулация ref. 1054508 Ceresit AERO таблетки 3х450 г ref. 1021438 – цена 19,54 лв.; БЕЗЧЕТКОВ АКУМУЛАТОРЕН КОМПЛЕКТ TOTAL 20V ударен винтоверт, ъглошлайф, 2 х 4Ah батерии, зарядно, куфар, комплект с 11 аксесоара и 10 диска ref. 1041469 – цена 230,77 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на осветление, строителни материали, мебели, аксесоари, декорация и растения в новия каталог на Мосю Бриколаж.

Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 05 Януари – 21 Януари 2026