Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 03 Октомври – 23 Октомври 2024

Публикувано в на 3 октомври 2024 Mladen

В новия каталог-брошура на магазини Мосю Бриколаж ще откриетe: БЕЗЧЕТКОВ АКУМУЛАТОРЕН КОМПЛЕКТ DEWALT 18V Акумулаторен винтоверт: 550об./мин, максимален въртящ момент 70Nm, патронник 13мм Акумулаторен ъглошлайф: 9000об./мин, диаметър на диска 125мм, безчетков мотор, в комплект с две 5Аh батерии, зарядно устройство и куфар ref. 1028594 – цена 649,99 лв.; МОТОФРЕЗА GARDENIA MEGA К.С. С АКСЕСОАРИ – цена 1049 лв.; ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАМИНА 1800W 70х22х71,5см, – цена 299,99 лв.; ГОРЕН ШКАФ ЗА БАНЯ ШхДхВ 50х12х65см, PVC, LED осветление, цвят бял ref. 985521 – цена 169,99 лв.; ДОЛЕН ШКАФ ЗА БАНЯ С МИВКА ШхДхВ 50х42х85см, PVC, стоящ, 2 врати с механизъм за плавно затваряне, цвят бял, с порцеланова мивка ref. 1034610 – цена 189,99 лв.; КОЛОНА ЗА БАНЯ ШхДхВ 40х24х110см, PVC, 1 врата, 1 чекмедже, цвят бял ref. 1034631 – цена 239,99 лв.; ДИМИРУЕМ LED ПЛАФОН 36W диаметър 40см, функция димиране и смяна на цветната температура, дистанционно управление, светлинен поток 2350-2880lm, ефект звездно небе ref. 998815 – цена 59,99 лв.; ЧУГУНЕНА КАМЕРА NORDFLAM CORNO 13KW С КЛАПА клапи за първичен и вторичен въздух – цена 899,99 лв. и много други.

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Магазините на Бриколаж ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и Добрич.

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Мосю Бриколаж Каталог-Брошура 03 Октомври – 23 Октомври 2024

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