Метро Черно Бели Дни и Каталози 07 Ноември – 17 Ноември 2019

Публикувано в , , на 7 ноември 2019 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Черно Бели Дни – С необикновени цени, както обикновено! И още: Високи кецове от еко кожа Adidas, размер 41-46 – цена 99,99 лв.; Ударна бормашина Ferros Tools, 500 W, избор на опция удар – цена 29,99 лв.; Моноблок със седалка, с безшумно отваряне, двоен бутон 3/6 литра – цена 79,99 лв.; Bestway Надуваем матрак Tritech, размери 203/152/56 см – цена 89,99 лв.; Full HD Телевизор Arielli – цена 149,00 лв. много други.

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Метро Каталог Черно Бели Дни 07 Ноември – 17 Ноември 2019


Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Свежо 07 Ноември – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019


Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020


Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019


Метро Каталог Азия 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Ноември – 30 Ноември 2019

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