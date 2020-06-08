Метро Предстоящи Каталози 11 Юни – 24 Юни 2020 и Брошури 04 Юни – 10 Юни 2020

Публикувано в , , на 8 юни 2020 admin

В новите каталози на на Метро ще откриете: София Мел Пшенично брашно За дома тип 500, 5 кг – цена 4,94 лв.; Tchibo Espresso кафе на зърна Milano Style или Sicilia Style, 1 кг + Подарък 500 гр – цена 15,95 лв.; Краварката в левия ъгъл Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 3,29 лв.; Ariel Течен препарат за пране, различни видове, 4.95 л – цена 22,99 лв.; Комплект тигани с мраморно покритие, 3 броя в опаковка, размери 20+24+28 см – цена 29,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 11 Юни – 24 Юни 2020


Метро 4 Седмици Супер Оферти 11 Юни – 08 Юли 2020


Метро Лятна Козметика 11 Юни – 08 Юли 2020

Метро Каталози и Брошури 21 Май - 27 Май 2020


Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 28 Май – 10 Юни 2020


Метро Барбекю и Бира Стоки 28 Май – 24 Юни 2020


Метро Свежи Оферти 04 Юни – 10 Юни 2020


Метро Техника 14 Май – 10 Юни 2020


Метро Нашите Марки 28 Май – 24 Юни 2020


Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020


Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020


Метро Преоткрий България Horeca Идеи и Оферти 01 Юни – 30 Юни 2020


Метро Horeca до 28 Февруари 2020


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