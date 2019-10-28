Метро Предстоящи Каталози и Брошури 31 Октомври – 13 Ноември 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Чаши за вино Luminarc Loungeclub, 350 мл, 4 броя – Вземи 2, плати 1 – цена 14,99 лв.; Високи кецове Adidas, еко кожа, размери 41-48 – цена 99,99 лв.; Мъжко яке Tailor & Son, различни модели, размери 46-62/48-58 – цена 119,00 лв.; Комплект PVC шкаф за баня с мивка, водо и влагоустойчив, размер 45/41/85 см – цена 99,99 лв.; Комплект аксесоари за баня, 6 части – цена 29,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019



Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 17 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 17 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Свежо 24 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 24 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Сирене 03 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Избрани Оферти 03 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Шоколад 03 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Облекло 03 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Каталог Horeca 01 Октомври – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Азия 01 Октомври – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Октомври – 31 Октомври 2019