Метро Предстоящи Каталози и Брошури 30 Януари – 16 Февруари 2020

Вижте специалните каталози на Метро – За празника на Любовта и Виното: Ferrero Rocher Бонбони Сърце, 125 гр – цена 11,99 лв.; Jack Daniel’s Gentlemen Jack Тенеси уиски, 700 ил – цена 9,98 лв.; Love is in the air Вино Пино гриджо, Пино гриджо блъш розе или Каберне овиньон и мерло, 750 мл – цена 9,98 лв.; Роза в саксия, 30 см – цена 4,39 Орхидея в саксия, височина 60 см – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



