Метро Предстоящи Каталози и Брошури 30 Май – 12 Юни 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Градинска люлка-легло Делукс, материал стомана, цвят бургунди – цена 279,00 лв.; Дамска или мъжка тениска или потник Adidas, 100% памук, размери s-XXL – цена 7,99 лв.; Мъжки или дамски джапанки Adidas Adilette Aqua, размери 36-42/41-47 – цена 29,99 лв.; Лятна течност за чистачки Auto Quali, 5 л, готов за употреба 1+1 подарък – цена 5,99 лв.; Басейн Bestway, диаметър 3 м, външна филтърна помпа, 1+1 подарък – цена 159,00 лв.

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Метро Катало Хранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019



Метро Катало Неранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019



Метро Катало Хранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019



Метро Катало Хранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Вкусно от Италия 16 Май – 12 Юни 2019



Метро Каталог Био Продукти 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Абитуриенти 02 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Май – 31 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019