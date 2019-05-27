Метро Предстоящи Каталози и Брошури 30 Май – 12 Юни 2019

Публикувано в , , на 27 май 2019 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Градинска люлка-легло Делукс, материал стомана, цвят бургунди – цена 279,00 лв.; Дамска или мъжка тениска или потник Adidas, 100% памук, размери s-XXL – цена 7,99 лв.; Мъжки или дамски джапанки Adidas Adilette Aqua, размери 36-42/41-47 – цена 29,99 лв.; Лятна течност за чистачки Auto Quali, 5 л, готов за употреба 1+1 подарък – цена 5,99 лв.; Басейн Bestway, диаметър 3 м, външна филтърна помпа, 1+1 подарък – цена 159,00 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Катало Хранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019


Метро Катало Неранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019


Метро Катало Хранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019


Метро Катало Хранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019


Метро Каталог Хранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019


Метро Каталог Нехранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019


Метро Каталог Вкусно от Италия 16 Май – 12 Юни 2019


Метро Каталог Био Продукти 16 Май – 29 Май 2019


Метро Каталог Абитуриенти 02 Май – 29 Май 2019


Метро Каталог Вино 2019


Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019


Метро Каталог Специални Оферти 01 Май – 29 Май 2019


Метро Каталог Horeca 01 Май – 31 Май 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019

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