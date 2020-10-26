Метро Предстоящи Каталози и Брошури 29 Октомври – 11 Ноември 2020 и 22 Октомври – 28 Октомври 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Кана Aquaphor Прованс, 4.2 литра, корпус от полимерно стъкло TriTan, s filtyr А4 или А5, капацитет на филтъра 350 л – цена 22,49 лв.; Кана за вода Aquaphor Onyx, общ обем на каната 4.2 л – цена 23,99 лв.; Спален комплект 100% памук ранфорсе, 3, 4 или 5 части – цена от 24,99 лв.; Многофункционална алуминиева стълба, максимална височина 4.7 м, 4 секции x 4 стъпала, товароносимост до 150 гр – цена 95,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 29 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Нехранителни Стоки 29 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Черно-Бели Дни 29 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020



Метро Зимна Подготовка на Автомобила 29 Октомври – 25 Ноември 2020



Метро Вкусна Зимнина 29 Октомври – 25 Ноември 2020



Метро Каталог Хранителни Стоки 15 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 15 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Свежо 22 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Млечно Изобилие 01 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Кобаси 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Шоколад 01 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Вино 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Уют у Дома 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Уиски 15 Октомври – 11 Ноември 2020



Метро Каталог Облекла 01 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Съчетаваш и Спестяваш 19 Октомври – 28 Октомври 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Октомври – 31 Октомври 2020



Метро Horeca; Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Октомври – 31 Октомври 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Октомври – 31 Октомври 2020



Метро Horeca Решения 2020



Horeca: Наръчник с добри практики след Covid-19