Метро Предстоящи Каталози и Брошури 28 Ноември – 11 Декември 2019

Публикувано в , , на 25 ноември 2019 admin

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: 4K Ultra HD Smart Телевизор Самсунг, екран 43 инча (109 см) – цена 599,00 лв.; Смартфон Самсунг A30s – цена 499,00 лв.; Кафемашина Philips Saeco Gaggia Milano, за автентично еспресо, филтър под налягане крема – цена 149,00 лв.; Sencor Стойка за телевизор от 13 до 40 инча – цена 14,99 лв.; Мини музикална система Panasonic, обща мощност 400 W – цена 299,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни Стоки 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Нехранителни Стоки 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Гурме 28 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Празнично Настроение 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Техника 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Каталог Хранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Нехранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Свежо 21 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Bio 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Alpro 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Божоле 21 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Никулден 14 Ноември – 06 Декември 2019


Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Идеи за подаръци 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Играчки и Коледна Декорация 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019


Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020


Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019

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