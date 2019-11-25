Метро Предстоящи Каталози и Брошури 28 Ноември – 11 Декември 2019

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: 4K Ultra HD Smart Телевизор Самсунг, екран 43 инча (109 см) – цена 599,00 лв.; Смартфон Самсунг A30s – цена 499,00 лв.; Кафемашина Philips Saeco Gaggia Milano, за автентично еспресо, филтър под налягане крема – цена 149,00 лв.; Sencor Стойка за телевизор от 13 до 40 инча – цена 14,99 лв.; Мини музикална система Panasonic, обща мощност 400 W – цена 299,00 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Хранителни Стоки 28 Ноември – 11 Декември 2019



Метро Нехранителни Стоки 28 Ноември – 11 Декември 2019



Метро Гурме 28 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Празнично Настроение 28 Ноември – 11 Декември 2019



Метро Техника 28 Ноември – 11 Декември 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Свежо 21 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Bio 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Alpro 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Божоле 21 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Никулден 14 Ноември – 06 Декември 2019



Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Идеи за подаръци 14 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Каталог Играчки и Коледна Декорация 14 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019