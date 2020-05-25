Метро Предстоящи Каталози и Брошури 28 Май – 10 Юни 2020

Публикувано в , , на 25 май 2020 admin

В новите каталози на на Метро ще откриете: Бисер Слънчогледово олио, 2 л – цена 4,39 лв.; Finlandia Водка, 1 л – цена 20,49 лв.; Aro Пудинг със сметана, шоко и ванилия, 200 гр – цена 0,59 лв.; Zewa Delux Тоалетна хартия, различни видове, 20+20 броя – цена 19,99 лв.; Комплект за градина Brantford, включва диван, 2 кресла и маса, цвят опушено бял – цена 459,00 лв.; Багажна кутия Adventure 130, обем 295 л – цена 239,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 28 Май – 10 Юни 2020


Метро Барбекю и Бира Стоки 28 Май – 24 Юни 2020

Метро Каталози и Брошури 21 Май - 27 Май 2020


Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 14 Май – 27 Май 2020


Метро Свежи Оферти 21 Май – 27 Май 2020


Метро Техника 14 Май – 10 Юни 2020


Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020


Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020


Метро Horeca до 28 Февруари 2020

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