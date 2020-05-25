Метро Предстоящи Каталози и Брошури 28 Май – 10 Юни 2020

В новите каталози на на Метро ще откриете: Бисер Слънчогледово олио, 2 л – цена 4,39 лв.; Finlandia Водка, 1 л – цена 20,49 лв.; Aro Пудинг със сметана, шоко и ванилия, 200 гр – цена 0,59 лв.; Zewa Delux Тоалетна хартия, различни видове, 20+20 броя – цена 19,99 лв.; Комплект за градина Brantford, включва диван, 2 кресла и маса, цвят опушено бял – цена 459,00 лв.; Багажна кутия Adventure 130, обем 295 л – цена 239,00 лв. и много други.

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Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 28 Май – 10 Юни 2020



Метро Барбекю и Бира Стоки 28 Май – 24 Юни 2020



Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 14 Май – 27 Май 2020



Метро Свежи Оферти 21 Май – 27 Май 2020



Метро Техника 14 Май – 10 Юни 2020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020