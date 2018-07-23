Метро Предстоящи Каталози и Брошури 26 Юли – 08 Август 2018

Публикувано в , , на 23 юли 2018 admin

В новите каталози на Метро ще откриеш: Lavazza Qualita Rossa Кафе на зърна, 1 + 1 кг – цена 31,19 лв.; Family Roll Руло, различни видове, 300 гр, 1 + 1 брой – цена 1,99 лв.; Zewa Deluxe Тоалетна хартия, 3-пластова, 18+18 броя – цена 18,89 лв.; Чушкопек троен, мощност 1600 W, чушки за 5 мин., възможно е за печене на патладжани – цена 28,99 лв.; Трамплин с мрежа, размер 244 см, устойчива на UV лъчи мрежа – цена 219,00 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Предстоящ Каталог Хранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018


Метро Предстоящ Каталог Нехранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018


Метро Предстоящ Вземи Награда 26 Юли – 08 Август 2018


Метро Каталог Хранителни Стоки 12 Юли – 25 Юли 2018


Метро Каталог Нехранителни Стоки 12 Юли – 25 Юли 2018


Метро Каталог Свежи Оферти


Метро Брошура Коктейли до 25 Юли 2018


Метро Каталог Аро 12 Юли – 25 Юли 2018


Метро Каталог Вземи 2, плати 1 12 Юли – 25 Юли 2018


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Метро Каталог Horeca Лято 2018


Метро Каталог Вино 2018


Метро Каталог Horeca 2018

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