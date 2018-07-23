Метро Предстоящи Каталози и Брошури 26 Юли – 08 Август 2018

В новите каталози на Метро ще откриеш: Lavazza Qualita Rossa Кафе на зърна, 1 + 1 кг – цена 31,19 лв.; Family Roll Руло, различни видове, 300 гр, 1 + 1 брой – цена 1,99 лв.; Zewa Deluxe Тоалетна хартия, 3-пластова, 18+18 броя – цена 18,89 лв.; Чушкопек троен, мощност 1600 W, чушки за 5 мин., възможно е за печене на патладжани – цена 28,99 лв.; Трамплин с мрежа, размер 244 см, устойчива на UV лъчи мрежа – цена 219,00 лв.

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Метро Предстоящ Каталог Хранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018



Метро Предстоящ Каталог Нехранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018



Метро Предстоящ Вземи Награда 26 Юли – 08 Август 2018



Метро Каталог Хранителни Стоки 12 Юли – 25 Юли 2018



Метро Каталог Нехранителни Стоки 12 Юли – 25 Юли 2018



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Метро Брошура Коктейли до 25 Юли 2018



Метро Каталог Аро 12 Юли – 25 Юли 2018



Метро Каталог Вземи 2, плати 1 12 Юли – 25 Юли 2018



Метро Плюс+ Zwilling 18 Май – 29 Септември 2018



Метро Каталог Horeca Лято 2018



Метро Каталог Вино 2018



Метро Каталог Horeca 2018