Метро Предстоящи Каталози и Брошури 26 Юли – 08 Август 2018

В новите каталози на Метро ще откриеш: Lavazza Qualita Rossa Кафе на зърна, 1 + 1 кг – цена 31,19 лв.; Family Roll Руло, различни видове, 300 гр, 1 + 1 брой – цена 1,99 лв.; Zewa Deluxe Тоалетна хартия, 3-пластова, 18+18 броя – цена 18,89 лв.; Чушкопек троен, мощност 1600 W, чушки за 5 мин., възможно е за печене на патладжани – цена 28,99 лв.; Трамплин с мрежа, размер 244 см, устойчива на UV лъчи мрежа – цена 219,00 лв.
Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.
Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.
Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.
За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg
Метро Предстоящ Каталог Хранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018
Метро Предстоящ Каталог Нехранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018
Метро Предстоящ Вземи Награда 26 Юли – 08 Август 2018
Метро Каталог Хранителни Стоки 12 Юли – 25 Юли 2018
Метро Каталог Нехранителни Стоки 12 Юли – 25 Юли 2018
Метро Каталог Свежи Оферти
Метро Брошура Коктейли до 25 Юли 2018
Метро Каталог Аро 12 Юли – 25 Юли 2018
Метро Каталог Вземи 2, плати 1 12 Юли – 25 Юли 2018
Метро Плюс+ Zwilling 18 Май – 29 Септември 2018
Метро Каталог Horeca Лято 2018
Метро Каталог Вино 2018
Метро Каталог Horeca 2018