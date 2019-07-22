Метро Предстоящи Каталози и Брошури 25 Юли – 07 Август 2019

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Троен чушкопек Tarrington House, мощност 1600W – цена 28.99 лв.; Басейн с метална рамка Bestway, размер 549/274/122 см – цена 939,00 лв.; Трамплин с мрежа, височина на предпазната мрежа 180 см, диаметър 244 см – цена 215,00 лв.; Комплект Хавана, цвят кафяв, материал стоманена, синтетичен ратан, маса с 2 кресла – цена 135,00 лв. и други.

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Метро Хранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Нехранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Свежи Оферти 18 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Коктейли 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Био 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Aro 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Търси Зелените 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019