Метро Предстоящи Каталози и Брошури 25 Юли – 07 Август 2019

Публикувано в , , на 22 юли 2019 admin

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Троен чушкопек Tarrington House, мощност 1600W – цена 28.99 лв.; Басейн с метална рамка Bestway, размер 549/274/122 см – цена 939,00 лв.; Трамплин с мрежа, височина на предпазната мрежа 180 см, диаметър 244 см – цена 215,00 лв.; Комплект Хавана, цвят кафяв, материал стоманена, синтетичен ратан, маса с 2 кресла – цена 135,00 лв. и други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019


Метро Нехранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019


Метро Каталог Хранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019


Метро Каталог Нехранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019


Метро Каталог Свежи Оферти 18 Юли – 24 Юли 2019


Метро Каталог Коктейли 27 Юни – 24 Юли 2019


Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 11 Юли – 24 Юли 2019


Метро Каталог Био 11 Юли – 24 Юли 2019


Метро Каталог Aro 11 Юли – 24 Юли 2019


Метро Каталог Търси Зелените 27 Юни – 24 Юли 2019


Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата


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Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019


Метро Каталог Специални Оферти 01 Юли – 31 Юли 2019


Метро Каталог Horeca 01 Юли – 31 Юли 2019


Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Юли – 31 Юли 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019

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