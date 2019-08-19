Метро Предстоящи Каталози и Брошури 22 Август – 04 Септември 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: FHD телевизор LG, хотелски режим, изход слушалки, 32 инча (80 см) – цена 319,00 лв.; Home Practic Стелаж с 5 рафта, 180/90/40 см – цена 39,99 лв.; Бензинов верижен трион Ferros Tools Oregon, максимална мощност 2200W – цена 95,99 лв.; Охладител Natec Dipper за мобилни компютри со 15.6 инча – цена 19,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 22 Август – 04 Септември 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 22 Август – 04 Септември 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 22 Август – 18 Септември 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог Свежо 15 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог Училище 08 Август – 22 Септември 2019



Метро Каталог Избрани Марки 08 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог БиоПродукти 08 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Horeca 01 Август – 31 Август 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019