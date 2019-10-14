Метро Предстоящи Каталози и Брошури 17 Октомври – 30 Октомври 2019

Сменете летните гуми със зимни от Метро: цени от 74,99 лв.; Хидравличен крик тип крокодил – цена 39,99 лв.; Есенни луковици на пролетни цветя – цена 2,35 лв.; Детски плюшен фотьойл куче, мек и забавен, размери 52/50/40 см – цена 41,99 лв.; Детска маса – цена 19,99 лв.; Детски стол – цена 8,99 лв.; Чистачки Bosch Eco, размери от 4 до 65 см – цена 6,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 17 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 17 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 03 Октомври – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 03 Октомври – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Свежо 10 Октомври – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Бира 19 Септември – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Шоколад 03 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог 7 Дни x 7 Оферти 10 Октомври – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Сирене 03 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Млечни Продукти 03 Октомври – 16 Октомври 2019



Метро Каталог За Офиса 19 Септември – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Облекло 03 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Почистване 19 Септември – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Каталог Horeca 01 Октомври – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Азия 01 Октомври – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Октомври – 31 Октомври 2019