Метро Предстоящи Каталози и Брошури 16 Май – 29 Май 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Ариана Бира, 6 броя x 2 л PET – цена 1,78 лв. за брой; Боровец Нетунквани вафли, 120 гр – цена 0,58 лв.; Lenor Омекотител, различни аромати, 2 броя промопакет – 9,47 лв.; Златната Царица Фини точени кори, 400 гр – цена 1,19 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе Класик или Джезве, 100 гр – цена 1,24 лв.; Olympus Кашкавал от краве мляко, 400 гр – цена 7,23 лв.; Краставици, клас 1, 1 кг – цена 1,99 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Вкусно от Италия 16 Май – 12 Юни 2019



Метро Каталог Био Продукти 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Неранителни Стоки 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Свежо 09 Май – 08 Май 2019



Метро Каталог Месо 18 Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Вземи 2, плати 1 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Вино 18 Пролет Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Сезон на Открито 18 Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Май – 31 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Сезон на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019