Метро Предстоящи Каталози и Брошури 14 Ноември – 27 Ноември 2019

Публикувано в , , на 11 ноември 2019 admin

Купете Коледните подаръци от Метро! Украсете дома с коледна декорация и сложете играчки под елхата като: Интерактивна кукла Baby Born с девет функции – цена 86,99 лв.; Dickie Радиоуправляема кола Богомолка, 2-канално дистанционно – цена 81,99 лв.; Робо-хамелеон – Сладко и дружелюбно робо-животинче, приятел на всяко дете – цена 57,95 лв.; Елха класически бор с бял връх, размери от 120 см – цена от 47,99 лв. и други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Нехранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 14 Ноември – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Идеи за подаръци 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Никулден 14 Ноември – 06 Декември 2019


Метро Каталог Играчки и Коледна Декорация 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Черно Бели Дни 07 Ноември – 17 Ноември 2019


Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Свежо 07 Ноември – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019


Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019


Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019


Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020


Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019


Метро Каталог Азия 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Ноември – 30 Ноември 2019

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