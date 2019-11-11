Метро Предстоящи Каталози и Брошури 14 Ноември – 27 Ноември 2019

Купете Коледните подаръци от Метро! Украсете дома с коледна декорация и сложете играчки под елхата като: Интерактивна кукла Baby Born с девет функции – цена 86,99 лв.; Dickie Радиоуправляема кола Богомолка, 2-канално дистанционно – цена 81,99 лв.; Робо-хамелеон – Сладко и дружелюбно робо-животинче, приятел на всяко дете – цена 57,95 лв.; Елха класически бор с бял връх, размери от 120 см – цена от 47,99 лв. и други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 14 Ноември – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Идеи за подаръци 14 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Каталог Никулден 14 Ноември – 06 Декември 2019



Метро Каталог Играчки и Коледна Декорация 14 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Каталог Черно Бели Дни 07 Ноември – 17 Ноември 2019



Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Свежо 07 Ноември – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019



Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Специални Оферти за Търговци 01 Ноември – 30 Ноември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Ноември – 30 Ноември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Азия 01 Ноември – 30 Ноември 2019



Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Ноември – 30 Ноември 2019