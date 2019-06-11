Метро Предстоящи Каталози и Брошури 13 Юни – 26 Юни 2019

В новите предстоящи каталози на Метро ще откриете: Твърд куфар Lambertazzi Stacy, ABS материал с rubber touch, 4 колела, размери от 56 см – цена 59,99 лв.; Столче за кола Lorelli, 9-36 кг, сваляща се тапицерия – цена 59,99 лв.; Бебешка кошара Lorelli, сгъваема до компактен размер, за матрак 60/120 см – цена 69,99 лв.; Моторно масло Shell Helix, 4 л, бензин или дизел – цена 35,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 13 Юни – 26 Юни 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 13 Юни – 26 Юни 2019



Метро Каталог Лятна Козметика 13 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Лятото е Тук 13 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 30 Май – 12 Юни 2019



Метро Каталог Свежо 06 Юни – 12 Юни 2019



Метро Каталог Вкусно от Италия 16 Май – 12 Юни 2019



Метро Каталог Барбекю и Бира 30 Май – 26 Юни 2019



Метро Каталог Светът на Техниката 30 Май – 26 Юни 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Специален Каталог 01 Юни – 26 Юни 2019



Метро Каталог Horeca 01 Юни – 30 Юни 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019