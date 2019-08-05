Метро Предстоящи Каталози и Брошури 08 Август – 21 Август 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Бяла кристална захар Сладея, 1 кг – цена 1,17 лв.; Prisun Плодова напитка, 2 л – цена 1,69 лв.; Лютеница Bulcons Първомай, 560 гр – цена 13,88 лв.; Whiskas Пауч за котки или Pedigree Пауч за кучета, 100 гр – цена 1,98 лв.; Нестле Фитнес Зърнена закуска, плодова, натурална или шоколад, 375 гр – цена 4,88 лв.; Маслиново масло San Lazaro Ouro, произход Испания, 1 л – цена 10,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог Училище 08 Август – 22 Септември 2019



Метро Каталог Избрани Марки 08 Август – 21 Август 2019



Метро Каталог БиоПродукти 08 Август – 21 Август 2019



Метро Хранителни Стоки 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Нехранителни Стоки 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Каталог Свежи Оферти 01 Август – 07 Август 2019



Метро Каталог Bio Предложения 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Каталог Избрани Оферти 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019