Метро Предстоящи Каталози и Брошури 08 Август – 21 Август 2019

Публикувано в , , на 5 август 2019 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Бяла кристална захар Сладея, 1 кг – цена 1,17 лв.; Prisun Плодова напитка, 2 л – цена 1,69 лв.; Лютеница Bulcons Първомай, 560 гр – цена 13,88 лв.; Whiskas Пауч за котки или Pedigree Пауч за кучета, 100 гр – цена 1,98 лв.; Нестле Фитнес Зърнена закуска, плодова, натурална или шоколад, 375 гр – цена 4,88 лв.; Маслиново масло San Lazaro Ouro, произход Испания, 1 л – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Август – 21 Август 2019


Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Август – 21 Август 2019


Метро Каталог Училище 08 Август – 22 Септември 2019


Метро Каталог Избрани Марки 08 Август – 21 Август 2019


Метро Каталог БиоПродукти 08 Август – 21 Август 2019


Метро Хранителни Стоки 25 Юли – 07 Август 2019


Метро Нехранителни Стоки 25 Юли – 07 Август 2019


Метро Каталог Свежи Оферти 01 Август – 07 Август 2019


Метро Каталог Bio Предложения 25 Юли – 07 Август 2019


Метро Каталог Избрани Оферти 25 Юли – 07 Август 2019


Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата


Метро Каталог Вино 2019


Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Искаш ли да спестиш пари?Получавай актуалните брошури и сравни цените

Още каталози от същата категория
TeMax Каталог-Брошура 03 Август – 30 Август 2019 TeMax Каталог-Брошура 03 Август – 30 Август 2019

В новия каталог-брошура на TeMax ще откриете: Сезонна разпродажба на плажни стоки, къмпинг оборудване и градинско обзавеждане ...
Практикер Каталог Брошура 02 Август – 22 Август 2019 Практикер Каталог Брошура 02 Август – 22 Август 2019

В новия каталог-брошура на Практикер ще откриете: PVC Мебел за баня Мио - Огледален шкаф с LED ...
Метро Каталози и Брошури 01 Август – 07 Август 2019 Метро Каталози и Брошури 01 Август – 07 Август 2019

В новия каталог-брошура Свежо на Метро ще откриете: Бяло грозде, произход Турция, 1 кг - цена 2,65 ...