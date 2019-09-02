Метро Предстоящи Каталози и Брошури 05 Септември – 18 Септември 2019

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Свински бут без кост, вакуум, внос, 1 кг – цена 8,49 лв.; Tuborg Pilsner, 4×500 мл кен – цена 3,98 лв.; Lindt Lindor Бонбони, различни видове, 200 гр – цена 7,34 лв.; Nutella Какаов крем с лешници, 750 гр – цена 7,85 лв.; Крина Ориз Екстра, 2 кг – цена 3,85 лв.; Aro Хек филе без кожа, 1 кг – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 05 Септември – 18 Септември 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 05 Септември – 18 Септември 2019



Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 05 Септември – 18 Септември 2019



Метро Каталог Кафе 05 Септември – 02 Октомври 2019



Метро Каталог Scotti 05 Септември – 02 Октомври 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 22 Август – 04 Септември 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 22 Август – 04 Септември 2019



Метро Каталог Училище 08 Август – 22 Септември 2019



Метро Каталог Училище 22 Август – 22 Септември 2019



Метро Каталог Био Продукти 22 Август – 04 Септември 2019



Метро Каталог Намаления 15 Август – 04 Септември 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Horeca 01 Август – 31 Август 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019