Метро Предстоящи Каталози и Брошури 05 Септември – 18 Септември 2019

Публикувано в , , на 2 септември 2019 admin

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Свински бут без кост, вакуум, внос, 1 кг – цена 8,49 лв.; Tuborg Pilsner, 4×500 мл кен – цена 3,98 лв.; Lindt Lindor Бонбони, различни видове, 200 гр – цена 7,34 лв.; Nutella Какаов крем с лешници, 750 гр – цена 7,85 лв.; Крина Ориз Екстра, 2 кг – цена 3,85 лв.; Aro Хек филе без кожа, 1 кг – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 05 Септември – 18 Септември 2019


Метро Каталог Нехранителни Стоки 05 Септември – 18 Септември 2019


Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 05 Септември – 18 Септември 2019


Метро Каталог Кафе 05 Септември – 02 Октомври 2019


Метро Каталог Scotti 05 Септември – 02 Октомври 2019


Метро Каталог Хранителни Стоки 22 Август – 04 Септември 2019


Метро Каталог Нехранителни Стоки 22 Август – 04 Септември 2019


Метро Каталог Училище 08 Август – 22 Септември 2019


Метро Каталог Училище 22 Август – 22 Септември 2019


Метро Каталог Био Продукти 22 Август – 04 Септември 2019


Метро Каталог Намаления 15 Август – 04 Септември 2019


Метро Каталог Вино 2019


Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019


Метро Каталог Horeca 01 Август – 31 Август 2019


Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Искаш ли да спестиш пари?Получавай актуалните брошури и сравни цените

Още каталози от същата категория
Рила Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2019 Рила Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2019

В новия каталог-брошура на Рила ще откриете: Битумни керемиди Пчелна Пита, самозалепващи, цвят червен, произод Русия, за ...
Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2019 Мастерхаус Каталог-Брошура 01 Септември – 30 Септември 2019

В новия каталог-брошура на Masterhaus ще откриете: Ламиниран паркет Krono Original дъб канон, 8 мм - цена ...
TeMax Каталог-Брошура 31 Август – 20 Септември 2019 TeMax Каталог-Брошура 31 Август – 20 Септември 2019

В новия каталог-брошура на TeMax ще откриете: Ратанов комплект маса с 4 стола, размер на масата 104/75 ...