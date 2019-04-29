Метро Предстоящи Каталози и Брошури 02 Май – 15 Май 2019

В предстоящите каталози на Метро ще откриете: Банани, произход Еквадор, 1 кг – цена 1,99 лв.; Крема сирене Philadelphia Оригинал, 300 гр – цена 4,59 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, 1 кг – цена 27,98 лв.; Medix Почистващ универсален препарат за паркет и ламинат, 1.5 л – цена 2,78 лв.; Айран Meggle, 2.2%, 300 гр – цена 0,59 лв.; Своге Шоколад лешници, млечен или със стафиди, 90 гр – цена 0,99 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Неранителни Стоки 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Вземи 2, плати 1 02 Май – 15 Май 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 18 Април – 01 Май 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 18 Април – 01 Май 2019



Метро Рожден Ден Варна 23 Април – 25 Април 2019



Метро Каталог Свежо 25 Април – 01 Май 2019



Метро Каталог Месо 18 Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Облекло пролет/лято 04 Април – 01 Май 2019



Метро Каталог Вино 18 Пролет Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Великденски Оферти 04 Април – 28 Април 2019



Метро Каталог Сезон на Открито 18 Април – 15 Май 2019



Метро Каталог Вино 2018



Метро Каталог Horeca 01 Април – 30 Април 2019



Метро Каталог Horeca 04 Април – 30 Април 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Сезон на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019