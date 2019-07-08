Метро Предстоящи Каталози и Брошури 11 Юли – 24 Юли 2019

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Кафе Lavazza Crema e Aroma, на зърна, 1 кг – цена 19,99 лв.; Metro CHef Едросмляна лютеница, 1,05 kg – цена 4,19 лв.; Сухиндол Мускат или Каберне Совиньон, 3 л – цена 13,49 лв.; Течен препарат за пране Ariel, за цветно или бяло пране, 3,3 л – цена 31,99 лв.; Kiri Топено сирене, натурално, 100 гр – цена 2,27 лв.; Teo Течен сапун пълнител, 800 мл – цена 1,69 лв. и други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Вземи 2,плати 1 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Био 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Хранителни Стоки 27 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 27 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Свежо 04 Юли – 10 Юли 2019



Метро Каталог Коктейли 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Каталог Лятна Козметика 13 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Лятото е Тук 13 Юни – 10 Юли 2019



Метро Каталог Търси Зелените 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019