Метро Предстоящи Брошури 22 Юли – 04 Август 2021 и Каталози 15 Юли – 21 Юли 2021

Публикувано в , , на 20 юли 2021 admin

В новите брошури-каталози на Метро ще откриете: Краве масло 82% Deutsche Markenbutter, 20 гр – цена 3,69 лв.; Вземи 2, плати 1 – Brazil Selection Кафе на зърна, 1 кг – цена 15,98 лв.; Pampers Бебешки пелени или Бебешки гащи, различни размери и опаковки – цена 37,99 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, 337 гр – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура Хранителни Стоки 22 Юли – 04 Август 2021

Метро Брошура Нехранителни Стоки 22 Юли – 04 Август 2021

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021

Метро Брошура Коктейли 24 Юни – 21 Юли 2021


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Каталог Градина до 31 Август 2021


Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Здраве и Хигиена 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро HoReCa Вода и Напитки 01 Юли – 30 Юли 2021

Метро Преоткрий България 01 Юли – 30 Юли 2021

HoReCa Решения 2021

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