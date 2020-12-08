Метро Предстоящи Брошури 10 Декември – 31 Декември 2020 и Каталози 06 Декември – 12 Декември 2020

Публикувано в , , на 8 декември 2020 admin

Насладете се на Празничната страна на изобилието с новите каталози и брошури на Метро за Коледа 2020: Пуйка внос, замразена, 1 кг – цена 5,69 лв; Стела Артоа, 5+1 броя x 500 мл – цена 7,75 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, 1 кг – цена 29,99 лв.; Десертни портокали, произход Гърция, 1 кг – цена 1,45 лв.; Лаврак 400-600, 1 кг – цена 12,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020


Метро Нехранителни Стоки 10 Декември – 31 Декември 2020


Метро Истинска Храна 10 Декември – 16 Декември 2020


Метро Избрани Марки 10 Декември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Хранителни Стоки 26 Ноември – 09 Декември 2020


Метро Каталог Нехранителни Стоки 26 Ноември – 09 Декември 2020


Метро Свежи оферти 06 Декември – 12 Декември 2020


Метро Каталог Риба 12 Ноември – 06 Декември 2020


Метро Каталог Гурме 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020


Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Празнично 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Играчки 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Техника 26 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Декември – 31 Декември 2020


Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Декември – 31 Декември 2020


Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Декември – 31 Декември 2020

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