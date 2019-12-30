Метро Празнични и Предстоящи Каталози 02 Януари – 08 Януари 2020

Публикувано в , , на 30 декември 2019 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Costa D’Oro Маслиново масло Extra Virgin, 1 л – цена 19,49 лв.; Fine Life Капия белена, печена, без оцет, 680 гр – цена 2,18 лв.; Passport Скоч уиски, 700 мл – цена 12,82 лв.; Papia Тоалетна хартия, 3 пластова, различни видове, 16 броя – цена 12,95 лв.; Fragedo Пилешко филе Гастро, внос, 1 кг – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Промо Оферти 02 Януари – 08 Януари 2020


Метро Horeca 02 Януари – 31 Януари 2020


Метро Horeca Нехранителни Стоки 02 Януари – 31 Януари 2020


Метро Домашни Вкусотии 02 Януари – 31 Януари 2020


Метро Хранителни Стоки 12 Декември – 31 Декември 2019


Метро Нехранителни Стоки 12 Декември – 31 Декември 2019


Метро Свежо 25 Декември – 31 Декември 2019


Метро Млечни Продукти 12 Декември – 31 Декември 2019


Метро Вземи 2, Плати 1 23 Декември – 31 Декември 2019


Метро Bio Продукти 12 Декември – 31 Декември 2019


Метро Гурме 28 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Техника 28 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Идеи за подаръци 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Избрани Марки 12 Декември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Играчки и Коледна Декорация 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Празнично Настроение 28 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019


Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020


Метро Специални Оферти за Търговци 01 Декември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Декември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Декември – 31 Декември 2019

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