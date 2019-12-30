Метро Празнични и Предстоящи Каталози 02 Януари – 08 Януари 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Costa D’Oro Маслиново масло Extra Virgin, 1 л – цена 19,49 лв.; Fine Life Капия белена, печена, без оцет, 680 гр – цена 2,18 лв.; Passport Скоч уиски, 700 мл – цена 12,82 лв.; Papia Тоалетна хартия, 3 пластова, различни видове, 16 броя – цена 12,95 лв.; Fragedo Пилешко филе Гастро, внос, 1 кг – цена 7,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Промо Оферти 02 Януари – 08 Януари 2020



Метро Horeca 02 Януари – 31 Януари 2020



Метро Horeca Нехранителни Стоки 02 Януари – 31 Януари 2020



Метро Домашни Вкусотии 02 Януари – 31 Януари 2020



Метро Хранителни Стоки 12 Декември – 31 Декември 2019



Метро Нехранителни Стоки 12 Декември – 31 Декември 2019



Метро Свежо 25 Декември – 31 Декември 2019



Метро Млечни Продукти 12 Декември – 31 Декември 2019



Метро Вземи 2, Плати 1 23 Декември – 31 Декември 2019



Метро Bio Продукти 12 Декември – 31 Декември 2019



Метро Гурме 28 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Техника 28 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Каталог Идеи за подаръци 14 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Избрани Марки 12 Декември – 31 Декември 2019



Метро Каталог Играчки и Коледна Декорация 14 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Празнично Настроение 28 Ноември – 31 Декември 2019



Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Специални Оферти за Търговци 01 Декември – 31 Декември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Декември – 31 Декември 2019



Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Декември – 31 Декември 2019