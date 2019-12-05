Метро Коледни Каталози и Брошури 05 Декември – 11 Декември 2019

Публикувано в , , на 5 декември 2019 admin

За всички ценители на добрия вкус – Свежи плодове и зеленчуци от Метро: Червени домати, 1 кг – цена 2,15 лв.; Розови домати Монте Роса, произход Испания или Орвита, произход Турция, 1 кг – цена 2,99 лв.; Краставици, произход Гърция, 1 кг – цена 2,29 лв.; Бяло зеле, произход България, 1 кг – цена 0,49 лв.; Моркови, произход България, 1 кг – цена 0,65 лв.; Кромид лук Грано, произход Испания, 1 кг – цена 0,99 лв. и много други.

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Метро Хранителни Стоки 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Нехранителни Стоки 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Каталог Свежо 05 Декември – 11 Декември 2019


Метро Гурме 28 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Млечни Продукти 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Bio Продукти 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Каталог Никулден 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Празнично Настроение 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Техника 28 Ноември – 11 Декември 2019


Метро Каталог Идеи за подаръци 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Играчки и Коледна Декорация 14 Ноември – 31 Декември 2019


Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019


Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020


Метро Специални Оферти за Търговци 01 Декември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Horeca 01 Декември – 31 Декември 2019


Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Декември – 31 Декември 2019

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