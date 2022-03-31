Метро Каталози 31 Март – 13 Април 2022 и Брошура Великден 2022

Посрещнете Великден с богата трапеза, подредена с продукти от Метро: Желатинова боя за яйца за мраморен ефект, 5 цвята – цена 2,49 лв.; Течна боя за яйца за седефен блясък, 5 цвята – цена 3,99 лв.; Подаръчен комплект Dolce Pasqua, 4 части: Козунак Balocco, 500 г + Златен шоколадов заек Lindt, 50 г + Шоколадови яйца Parenti, 90 г + Шоколадово яйце с изненада – цена 25,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 31 Март – 13 Април 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 31 Март – 13 Април 2022

Метро Каталог Свежо 28 Март – 01 Април 2022

Метро Каталог Избрани Марки 31 Март – 13 Април 2022

Метро Каталог Великата Трапеза 31 Март – 25 Април 2022

Метро Каталог Облекла 31 Март – 27 Април 2022

Метро Каталог Готови за път 17 Март – 14 Април 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Март – 31 Март 2022

Метро Каталог Решения 2022