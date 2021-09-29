Метро Каталози 30 Септември – 13 Октомври 2021 и Брошури 23 Септември – 29 Септември 2021

В новите брошури и каталози на Метро ще откриете: На Баба Кисело краве мляко 4%, 380 гр – цена 1,09 лв.; Pampers Промопакет Бебешки пелени+гащи, различни бройки и размери – цена 42,99 лв.; Lavazza Crema Dolce/Gustoso Кафе на зърна, 1 кг – цена 22,99 лв.; Laiko Special Суха храна за кучета, 10 кг – цена 9,98 лв.; Скариди сурови, 1 кг – цена 25,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Хранителни Стоки 30 Септември – 13 Октомври 2021

Метро Нехнителни Стоки 30 Септември – 13 Октомври 2021

Метро Млечни 30 Септември – 27 Октомври 2021

Метро Сладкиши 30 Септември – 27 Октомври 2021

Метро Уют у дома 30 Септември – 27 Октомври 2021

Метро Каталог Хранителни Стоки 16 Септември – 29 Септември 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 16 Септември – 29 Септември 2021

Метро Каталог Бирената Страна на Изобилието 16 Септември – 13 Октомври 2021

Метро Каталог Чиста Есен 16 Септември – 13 Октомври 2021

Метро Каталог Офис и Техника 16 Септември – 13 Октомври 2021

Метро Каталог Метрочасие 19 Август – 26 Септември 2021

Метро Каталог Кафе и Напитки 02 Септември – 29 Септември 2021

Метро Каталог Спорт 02 Септември – 29 Септември 2021

Метро Превърти Офертометъра 01 Август – 30 Септември 2021

Метро Каталог Чаши 01 Септември – 30 Септември 2021

Метро Каталог Нови Предложения 02 Септември – 29 Септември 2021

Метро Каталог Ориз 01 Септември – 30 Септември 2021

Метро Каталог Horeca Храни 01 Септември – 30 Септември 2021

Метро Каталог Horeca Хигиена 01 Септември – 30 Септември 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021

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