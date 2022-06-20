Метро Каталози 23 Юни – 06 Юли 2022 и Брошури 09 Юни – 22 Юни 2022

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: PRESIDENT Масло, 1 брой x 1 кг – цена 25,99 лв.; ZEWA DELUX Тоалетна хартия 3 пл., различни видове МЕ=2×20 бр. в оп. – цена 24,99 лв.; Диня, произход Гърция 1 кг – цена 1,19 лв.; Череши, произход Гърция, 1 бр x 500 гр – цена 2,65 лв.; De Cecco Маслиново масло Екстра върджин, 1 л – цена 12,98 лв. и много други.
Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.
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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.
За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg
Метро Каталог Хранителни стоки 23 Юни – 06 Юли 2022
Метро Каталог Нехранителни стоки 23 Юни – 06 Юли 2022
Метро Каталог Готови за Лятото 23 Юни – 20 Юли 2022
Метро Каталог Летни Коктейли 23 Юни – 20 Юли 2022
Метро Каталог Хранителни стоки 09 Юни – 22 Юни 2022
Метро Каталог Нехранителни стоки 09 Юни – 22 Юни 2022
Метро Каталог Лятна Козметика 09 Юни – 22 Юни 2022
Метро Каталог Ниски Цени 09 Юни – 22 Юни 2022
Метро Брошура Барбекю и Бира 26 Май – 22 Юни 2022
Метро Брошура Техника 26 Май – 22 Юни 2022
Метро Каталог Средиземноморие 12 Май – 08 Юни 2022
Метро Каталог Лято 26 Май – 08 Юни 2022
Метро Каталог Вино 2021-2022
Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022
Метро Брошура HoReCa 01 Юни – 30 Юни 2022
Метро Каталог Решения 2022