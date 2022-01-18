Метро Каталози 20 Януари – 02 Януари 2022 и Брошури 10 Януари – 19 Януари 2022

В новите брошури и каталози на Метро ще откриете: Свинско месо за готвене, вакуум, внос, 1 кг – цена 5,29 лв.; Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 250 гр – цена 4,75 лв.; Cheval De Katarzyna Червено, Бяло, Розе, произход България, 2 л – цена 15,99 лв.; Familia Тоалетна хартия, 3-пластова, различни видове, 32+16 броя – цена 16,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 20 Януари – 02 Януари 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 20 Януари – 02 Януари 2022

Метро Каталог Офис 20 Януари – 16 Февруари 2022

Метро Каталог Хранителни Стоки 02 Януари – 19 Януари 2022

Метро Нехранителни Стоки 02 Януари – 19 Януари 2022

Метро Каталог Свежи Оферти 17 Януари – 21 Януари 2022

Метро Каталог Марки 02 Януари – 02 Февруари 2022

Метро Каталог За уюта у дома 02 Януари – 02 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa 02 Януари – 19 Януари 2022

Метро Каталог Още по-изгодно 13 Януари – 31 Януари 2022

Метро Beaujolais Nouveau 2021

Метро Вино 2021-2022

Метро Решения 2021