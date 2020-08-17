Метро Каталози 20 Август – 02 Септември 2020 и Брошури 13 Август – 19 Август 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Банани, произход Еквадор, 1 кг – цена 1,99 лв.; Astika Pale Lager 4.3%, 12×500 гр – цена 0,69 лв. за брой; Minerva Маслиново масло от кюспе, 1 л – цена 10,49 лв.; Метрочасие 2020 е тук – Играй за 100 абонамента за Уча.се; Био какаов крем Nocciolata, с лешници или с лешници без мляко, 700 гр – цена 11,99 лв.; Dragon Протеин, различни видове, 400/500 гр – цена 23,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 20 Август – 02 Септември 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 20 Август – 02 Септември 2020



Метро Каталог За страстта в кухнята 20 Август – 16 Септември 2020



Метро Каталог Хранителни Стоки 06 Август – 19 Август 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 06 Август – 19 Август 2020



Метро Свежи Оферти 13 Август – 19 Август 2020



Метро Каталог Голямото Метрочасие 06 Август – 20 Август 2020



Метро Каталог Избрани Марки 06 Август – 19 Август 2020



Метро Пазарувай на Скорост 06 Август – 02 Септември 2020



Метро Винен Каталог, Валиден до 30 Септември 2020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Август – 31 Август 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Август – 31 Август 2020



Метро Horeca Решения за Бургери 01 Август – 31 Август 2020



Метро Преоткрий България Horeca Идеи и Оферти 01 Август – 31 Август 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020



Метро Horeca Наръчник с Добри Практики