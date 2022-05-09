Метро Каталози 12 Май – 25 Май 2022 и Брошури 02 Май – 11 Май 2022

В новия каталог-брошура на Метро, Хранителни стоки, ще откриете: Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210/250 гр – цена 6,29 лв.; Pufis Бебешки пелени/гащи, различни размери, 38-80 броя в опаковка – цена 17,99 лв.; Пъстърва изчистена, 1 кг – цена 10,79 лв.; Metro Chef Филе сьомга пушена, 100 гр – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 12 Май – 25 Май 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 12 Май – 25 Май 2022

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 Стоки 12 Май – 25 Май 2022

Метро Каталог Средиземноморие 12 Май – 08 Юни 2022

Метро Каталог Хранителни Стоки 28 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 28 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Абитуриенти 28 Април – 25 Май 2022

Метро Каталог Месо 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Градина 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Вино 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Обнови Дома 14 Април – 11 Май 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Май – 31 Май 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Март – 31 Март 2022

Метро Каталог Решения 2022