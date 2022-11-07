Метро Каталози 10 Ноември – 23 Ноември 2022 и Брошури 27 Октомври – 09 Ноември 2022

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Сладея Бяла кристална захар, 1 кг, цена – 2,45 лв.; LAVAZZA Qualita Rossa Мляно кафе, 4 бр х 250 гр, цена – 19, 96 лв.; Мандарини Гърция, 1 кг, цена 2,48 лв.; Помело Китай, 1 бр, цена – 3,98 лв.; Грейпфурт десертен Турция, 1 кг, цена – 2,48 лв.; Ябълка Златна Превъзходна Гърция, 1 кг, цена – 2,29 лв.; Чери домати Турция, 1 кг, цена – 4,49 лв.; Краставици Гърция 1 кг, цена – 3,49 лв.; Свински бут без кост 1 кг, цена – 7,99 лв.; ДЕЛИА Пуешко мляно месо, 1 бр х 700 гр, цена – 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни стоки 10 Ноември – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 10 Ноември – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Цени на Ниво 10 Ноември – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 10 Ноември – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Риба 10 Ноември – 06 Декември 2022

Метро Каталог Първенство на Офертите 1 10 Ноември – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Коледа Декорация 10 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Коледни Подаръци 10 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Хранителни стоки 27 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 27 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Каталог Цени на Ниво 27 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Каталог Черно Бели Дни 27 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Каталог Колбаси 13 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Каталог Напитки 13 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Каталог Автомобил 27 Октомври – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Напитки 2022 13 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Каталог Зимнина 27 Октомври – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Домашни Любимци 27 Октомври – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Облекло 13 Октомври – 09 Ноември 2022

Метро Подаръчни Комплекти 27 Октомври – 23 Ноември 2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог Решения 2022

Вино 2022-2023

Horeca: Хранителни стоки 01 Октомври – 31 Октомври 2022