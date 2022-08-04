Метро Каталози 04 Август – 17 Август 2022

В новия каталог-брошура на Метро, Хранителни стоки, ще откриете: Маслиново масло Екстра върджин Aro, 1 л – цена 15,98 лв.; Lavazza Qualita Rossa Мляно кафе, 250 гр – цена 22,75 лв.; Economic Суха храна за куче, 10 кг – цена 13,99 лв.; Риба тон филе стек, 200 гр – цена 9,99 лв.; Сини сливи, произход България, 1 кг – цена 1,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни стоки 04 Август – 17 Август 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 04 Август – 17 Август 2022

Метро Каталог Горещи Оферти 04 Август – 17 Август 2022

Метро Каталог Цени на Ниво 04 Август – 31 Август 2022

Метро Каталог Избрани Марки 04 Август – 17 Август 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог Решения 2022

Метро Брошура HoReCa 01 Август – 31 Август 2022