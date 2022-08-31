Метро Каталози 01 Септември – 14 Септември 2022 и Брошури 18 Август – 31 Август 2022

В новия каталог-брошура на Метро, Хранителни стоки, ще откриете: Metro Chef Карначе, 2×400 гр – цена 8,99 лв.; Raffaello Бонбони, 230 гр – цена 7,49 лв.; Nutella какаов крем, 700 гр – цена 7,75 лв.; Орехите Шпек Бургас, Класик, 230 гр – цена 4,88 лв.; София Мел Пшенично брашно, 2 кг – цена 2,49 лв.; Krina Ориз бланширан, 1 кг – цена 2,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни стоки 01 Септември – 14 Септември 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 01 Септември – 14 Септември 2022

Метро Каталог Цени на Ниво 01 Септември – 14 Септември 2022

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 01 Септември – 14 Септември 2022

Метро Каталог Кафе и Напитки 01 Септември – 28 Септември 2022

Метро Каталог Спорт 01 Септември – 28 Септември 2022

Метро Каталог ХоРеКа 01 Септември – 30 Септември 2022

Метро Каталог Хранителни стоки 18 Август – 31 Август 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 18 Август – 31 Август 2022

Метро Каталог Горещи Оферти 04 Август – 31 Август 2022

Метро Каталог Цени на Ниво 18 Август – 31 Август 2022

Метро Каталог Метрочасие 18 Август – 25 Септември 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог Решения 2022

Метро Брошура HoReCa 01 Август – 31 Август 2022