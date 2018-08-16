Метро Каталози и Свежи Оферти 16 Август – 22 Август 2018

Публикувано в , , на 16 август 2018 admin

В новата брошура-каталог на Метро ще откриеш: Нектарини, произход България, 1 кг – цена 1,39 лв.; Чери домати, произход Испания, 250 гр – цена 1,65 лв.; Пъпеш Галия, произход Гърция, 1 кг – цена 1,49 лв.; Картофи мити, произход България, 1 кг – цена 0,89 лв.; Грейпфруп, 1 кг – цена 1,49 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог Нехранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018


Метро Свежи Оферти 16 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018


Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018


Метро Плюс+ Zwilling 18 Май – 29 Септември 2018


Метро Каталог Вино 2018


Метро Каталог Horeca 2018

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Искаш ли да спестиш пари?Получавай актуалните брошури и сравни цените

Още каталози от същата категория
Баухаус Каталог-Брошура 16 Август – 29 Август 2018 Баухаус Каталог-Брошура 16 Август – 29 Август 2018

В новата брошура-каталог на Баухаус ще откриеш: Осветителни тела Серия Buly, устойчива на атмосферни влияния, включена енергоспестяваща ...
Алати Каталог-Брошура 16 Август – 05 Септември 2018 Алати Каталог-Брошура 16 Август – 05 Септември 2018

В новата брошура-каталог на Алати ще откриеш: Интериорна дишаща боя Decor, различни цветове, 5 кг - цена ...
Метро Каталози Брошури и Свежи Оферти 09 Август – 22 Август 2018 Метро Каталози Брошури и Свежи Оферти 09 Август – 22 Август 2018

В новата брошура-каталог на Метро ще откриеш: Свежи оферти за Ябълки, молиз делишес, 1 кг - цена ...