Метро Каталози и Свежи Оферти 16 Август – 22 Август 2018

В новата брошура-каталог на Метро ще откриеш: Нектарини, произход България, 1 кг – цена 1,39 лв.; Чери домати, произход Испания, 250 гр – цена 1,65 лв.; Пъпеш Галия, произход Гърция, 1 кг – цена 1,49 лв.; Картофи мити, произход България, 1 кг – цена 0,89 лв.; Грейпфруп, 1 кг – цена 1,49 лв.
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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.
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Метро Каталог Хранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018
Метро Каталог Нехранителни Стоки 09 Август – 22 Август 2018
Метро Свежи Оферти 16 Август – 22 Август 2018
Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018
Метро Каталог 09 Август – 22 Август 2018
Метро Плюс+ Zwilling 18 Май – 29 Септември 2018
Метро Каталог Вино 2018
Метро Каталог Horeca 2018